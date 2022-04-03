Trabzonspor'un Beşiktaş maçında penaltı itirazı

Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. İkinci yarıda çalan penaltı düdüğüne Trabzonsporlular uzun süre itiraz etti.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal topla birlikte ceza sahasına girdi ama Abdülkadir Ömür'ün müdahalesinin ardından yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular penaltı kararına uzun süre itiraz etti ama sonuç değişmedi.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal topla birlikte ceza sahasına girdi ama Abdülkadir Ömür'ün müdahalesinin ardından yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular penaltı kararına uzun süre itiraz etti ama sonuç değişmedi.