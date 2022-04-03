Trabzonspor'un Beşiktaş maçında penaltı itirazı

Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı maçta siyah-beyazlı rakibinin kazandığı penaltıya itiraz etti.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'un Beşiktaş maçında penaltı itirazı
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03 Nisan 2022 22:05
Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. İkinci yarıda çalan penaltı düdüğüne Trabzonsporlular uzun süre itiraz etti.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal topla birlikte ceza sahasına girdi ama Abdülkadir Ömür'ün müdahalesinin ardından yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcular penaltı kararına uzun süre itiraz etti ama sonuç değişmedi.

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