Trabzonspor'un Alanya kabusu

Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor, son iki sezondur bu deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Alanya kabusu
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06 Mart 2024 11:08
Trabzonspor için son 2 sezonda Alanyaspor deplasmanı adeta kabus oldu.

Genel tabloya bakıldığında rakibine ciddi üstünlük kurmasına rağmen Karadeniz temsilcisi pazartesi günkü maçı 3-1 kaybetti. Geçtiğimiz sezon da ligde Alanyaspor deplasmanında bordo-mavililere 5-0'lık skorla yenilgi almıştı.

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

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