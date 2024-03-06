Trabzonspor'un Alanya kabusu

Trabzonspor için son 2 sezonda Alanyaspor deplasmanı adeta kabus oldu.
Genel tabloya bakıldığında rakibine ciddi üstünlük kurmasına rağmen Karadeniz temsilcisi pazartesi günkü maçı 3-1 kaybetti. Geçtiğimiz sezon da ligde Alanyaspor deplasmanında bordo-mavililere 5-0'lık skorla yenilgi almıştı.
Trabzonspor, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.
Genel tabloya bakıldığında rakibine ciddi üstünlük kurmasına rağmen Karadeniz temsilcisi pazartesi günkü maçı 3-1 kaybetti. Geçtiğimiz sezon da ligde Alanyaspor deplasmanında bordo-mavililere 5-0'lık skorla yenilgi almıştı.
Trabzonspor, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU