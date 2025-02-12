Trabzonspor'un 193. yabancısı Folcarelli

Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Tim Jabol Folcarelli ile 57 yıllık tarihinde 193. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Haber; AA
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Trabzonspor'un 193. yabancısı Folcarelli
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12 Şubat 2025 12:37
Trabzonspor, Fransa'nın Ajaccio Kulübü'nden kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Tim Jabol Folcarelli ile 193. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Ara transferde Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

4. Fransız oyuncu oldu

Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor tarihinin 4. Fransız oyuncusu oldu.

Karadeniz ekibi, daha önce Florent Malouda, Oumar Dieng, Batista Mendy'i kadrosuna katmıştı. Mevcut kadroda Mendy ve Folcarelli olmak üzere iki Fransız oyuncu görev yapacak.

Doğan döneminde 23 yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 23 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli kadroya katıldı.

Ara transferde Sikan, Zubkov ve Folcarelli olmak üzere 3 yabancı oyuncu transferi yapıldı.


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