Trabzonspor tribünleri: "Avcı istifa!"

Trabzonspor taraftarlarından Sivasspor maç sonuna yakın "Avcı İstifa" çağrısı yapıldı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor tribünleri: 'Avcı istifa!'
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11 Ağustos 2024 21:36
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karadeniz'den Günebakış'ın haberine göre; Maçın bitimine az bir zaman kalan Trabzonspor tribünlerinden "Avcı istifa" tezahüratları yapıldı.

Sosyal medyada da Trabzonsporlu kullanıcılar, 'Avcı İstifa' etiketi oluşturdu.

Trabzonspor tribünleri, Papara Park'ta 1-0 kaybedilen Rapid Wien maçı sonrası da Abdullah Avcı'ya tepki göstermişti.

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