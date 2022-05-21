Trabzonspor transfer için harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'de açık ara şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.



Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynayacak olan bordo-mavililer, gelecek sezon kadrosunu erken oluşturmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı gündeminde ise öncelikle sol bek transferi var.



Listesinde iki isim bulunan Avcı, yönetimden Fransız ekibi Reims ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Ghislain Konan ve Kasımpaşa'dan yerli yıldız Eren Elmalı'yı istedi.



Yurtdışından birçok talibi olan Konan ile temasları sürdüren yönetim, buradan çıkacak sonuca göre de Eren'in transferine yoğunlaşacak.



Bu arada yönetim G.Saray'da kiralık oyarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Brentford'tan kiralamak için de temaslara geçti.







