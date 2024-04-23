Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'da lise ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2024 13:55
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'da lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Avcı, eğitim ve sağlık konularında çok hassas olduğunu belirterek, "Özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Avcı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na futbolcuların imzaladığı Edin Visca forması hediye etti.

Avcı, programın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery