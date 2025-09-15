15 Eylül
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto!

Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önüne protesto gerçekleştirdi. İşte yaşananlar...

Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto!
Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önüne protesto gerçekleştirdi.

Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplanan taraftalar açıklamasında, "Biz taraftarlar olarak, futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hâle getirmiştir" dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir.

Biz taraftarlar olarak, futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hâle getirmiştir.

Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur.
Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir.

Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz:

Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın!

Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın.
Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir.

Çağrımız nettir:

-MHK'nin bugünkü yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık esas alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Hakemlik müessesesi kişisel ilişkilerin değil, objektif kriterlerin belirlendiği bir sistemle yönetilmelidir.

-Türk futbolunun geleceği için hesap verilebilir bir düzen kurulmalıdır.
Biz Trabzonspor taraftarları olarak; haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak, üzerimize düşeni yapıp kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayışa karşı, adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir.

Bu arada hatırlatmakta fayda var;
2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

