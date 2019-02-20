Trabzonspor'un oynadığı son 12 lig maçında biletlerin neredeyse tamamını tüketen Trabzonspor taraftarı, kendi rekorunu kırdı.Son 8 sezonda tribüne taraftar çekmekte ve ortalamayı yüksek tutmakta zorlanan Trabzonspor, bu sezon ağırlıklı olarak gençleriyle oynadığı tempolu oyun ve başarılı sonuçlardan sonra taraftarlar da tribünlere adeta akın etti. Trabzonspor'un bu sezon seyirci ortalaması 28 bin 709 oldu.En çok seyircinin geldiği maç ise 37.600 biletli taraftar ile Fenerbahçe derbisi oldu ve Trabzonspor, 8 sene sonra sarı lacivertlilere karşı evinde kazandı.Taraftar desteğini de yanına alan Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı evinde mağlup ederken oynadığı 12 iç saha maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlikle bu alanda ligin en iyi ikinci takımı oldu.