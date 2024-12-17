Trabzonspor SK: 'Bu bir milli güvenlik sorunu!'

Kulübü, Galatasaray maçının devre arasında ve karşılaşma sonrası paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin devre arası X hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri ile paylaşım yapıldı.

Bazı 'zekalar' için:

Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz



— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024

Trabzonspor, maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunarak,

ifadesine yer verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirildiği belirtildi.

"Biz her zaman ayrıcalık değil, adalet istedik. Bugün ise bir kez daha açıkça uyarıyoruz. Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler (!) geldiğimiz noktada artık bir 'milli güvenlik sorunu' haline gelmiştir! Ahlak, şeref ya da erdem gibi değerlerden yoksun olduklarını deneyimlerle biliyoruz. Zaten bu değerlere sahip olsalar, onları istifaya davet ederdik. Ancak ortada bu kavramların en ufak bir izi bile yok! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir kez daha sesleniyoruz, Türk futbolunda yıllardır kangren haline gelmiş bu problemi kökten çözün!