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Trabzonspor, seremoniye çıkmadı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde madalya almaya çıkmadı.

calendar 14 Mayıs 2025 23:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, seremoniye çıkmadı!
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.

Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.

Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve sahada madalya almadı.

Trabzonspor'un bu kararının TFF'ye tepki göstermek adına alındığı öğrenildi.

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