Trabzonspor, seremoniye çıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.
Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve sahada madalya almadı.
Trabzonspor'un bu kararının TFF'ye tepki göstermek adına alındığı öğrenildi.
Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.
Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve sahada madalya almadı.
Trabzonspor'un bu kararının TFF'ye tepki göstermek adına alındığı öğrenildi.