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Trabzonspor, Rigo'da sona doğru!

Trabzonspor, Banik Ostrava forması giyen Tomas Rigo transferinde sona yaklaştı.

calendar 31 Temmuz 2025 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 13:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Rigo'da sona doğru!
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Wagner Pina ile güçlendiren bordo-mavili ekibin yeni hedefi orta saha transferi.

Saul Niguez transferinde son anda hüsrana uğrayan Trabzonspor, rotasını Çekya'nın Banik Ostrava takımında top koşturan 23 yaşındaki orta saha Tomas Rigo'ya çevirdi.

23 YAŞ KURALINA UYUYOR


2002 kuralı sebebiyle de kadroya katılması için ekstra çaba sarfedilen Slovak futbolcu için Trabzonspor ilk adımı attı; oyuncu ve menajeriyle önemli mesafe katedilen görüşmelerde bulunuldu.

SEVILLA VE AJAX DA PEŞİNDE

Sevilla ve Ajax gibi devlerin de devrede olduğu Rigo'nun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 maça çıkan Slovak futbolcu, 3 gol 7 asistlik skor katkısında bulundu.


 
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