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Trabzonspor, Puertas için yanıt bekliyor

Trabzonspor, Al-Qadsiah'a Puertas için teklifini yaptı. Gelecek cevaba göre transfer şekillenecek.

calendar 23 Temmuz 2025 13:24 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Puertas için yanıt bekliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemde olan isimlerden Puertas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

VALENCIA ÇEKİLDİ

Orta sahaya takviye için uzun süredir Cameron Puertas üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor, transferde sona yaklaşıyor. Valencia'nın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden çekilmesi sonrası bordo-mavililer için önemli bir fırsat doğdu. Al-Qadsiah'ın ise kadrosuna yaptığı yeni orta saha transferleri sonrası Puertas'ın ayrılığına artık daha sıcak baktığı öğrenildi.

EKONOMİK PLANLAMA TAMAM


Yüksek maaşı nedeniyle transferde temkinli ilerleyen Trabzonspor yönetimi, gerekli ekonomik planlamayı büyük ölçüde tamamladı. Bordo-mavililer resmi teklifini iletirken, Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek yanıta kilitlendi.

 

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