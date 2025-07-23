Trabzonspor, Puertas için yanıt bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemde olan isimlerden Puertas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
VALENCIA ÇEKİLDİ
Orta sahaya takviye için uzun süredir Cameron Puertas üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor, transferde sona yaklaşıyor. Valencia'nın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden çekilmesi sonrası bordo-mavililer için önemli bir fırsat doğdu. Al-Qadsiah'ın ise kadrosuna yaptığı yeni orta saha transferleri sonrası Puertas'ın ayrılığına artık daha sıcak baktığı öğrenildi.
EKONOMİK PLANLAMA TAMAM
Yüksek maaşı nedeniyle transferde temkinli ilerleyen Trabzonspor yönetimi, gerekli ekonomik planlamayı büyük ölçüde tamamladı. Bordo-mavililer resmi teklifini iletirken, Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek yanıta kilitlendi.
VALENCIA ÇEKİLDİ
Orta sahaya takviye için uzun süredir Cameron Puertas üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor, transferde sona yaklaşıyor. Valencia'nın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden çekilmesi sonrası bordo-mavililer için önemli bir fırsat doğdu. Al-Qadsiah'ın ise kadrosuna yaptığı yeni orta saha transferleri sonrası Puertas'ın ayrılığına artık daha sıcak baktığı öğrenildi.
EKONOMİK PLANLAMA TAMAM
Yüksek maaşı nedeniyle transferde temkinli ilerleyen Trabzonspor yönetimi, gerekli ekonomik planlamayı büyük ölçüde tamamladı. Bordo-mavililer resmi teklifini iletirken, Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek yanıta kilitlendi.