Trabzonspor penaltı bekledi

Trabzonspor, Galatasaray maçının 26. dakikasında penaltı bekledi.
Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa Muçi vurdu. Muçi'nin şutu, Sara'dan döndü. Trabzonsporlu futbolcular, Sara'nın topu elle engellediği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
Hakem Cihan Aydın, oyunu durdurarak VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi.
Yaklaşık 30 saniyelik incelemenin ardından oyun devam etti.
