Trabzonspor, orta sahasını Angers forması giyen Batista Mendy ile güçlendirmek istiyor.
Bordo-mavili takım, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bir süredir Angers ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.
Trabzonspor, transfer için Angers ile 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağladı.
Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son görüşmelerini yapıyor. Trabzonspor'un Fransız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.
Bordo-mavili takım, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bir süredir Angers ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.
Trabzonspor, transfer için Angers ile 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağladı.
Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son görüşmelerini yapıyor. Trabzonspor'un Fransız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.