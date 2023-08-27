Trabzonspor, Mendy için anlaştı!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Batista Mendy için Angers'le 5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonus karşılığında prensipte anlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Mendy için anlaştı!
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27 Ağustos 2023 17:09
Trabzonspor, orta sahasını Angers forması giyen Batista Mendy ile güçlendirmek istiyor.

Bordo-mavili takım, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bir süredir Angers ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Trabzonspor, transfer için Angers ile 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağladı.

Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son görüşmelerini yapıyor. Trabzonspor'un Fransız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.



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