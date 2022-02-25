Trabzonspor - Kayserispor: 11'ler

Süper Lig'in 27. haftasının açılışında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Kayserispor: 11'ler
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25 Şubat 2022 19:04
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.

11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius



Kayserispor
Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Abdulkadir, Cardoso, Ramazan, Thiam, Gavranovic



50. randevu

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Abdulla Avcı'nın Hikmet Karaman karnesi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 13 kez karşı karşıya geldi. Maçlarda Avcı'nın çalıştırdığı takımlar Karaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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