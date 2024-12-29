Trabzonspor, Kapaklıspor'a karşı hata yapmadı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kapaklıspor'u 88-62 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dış atışlarda etkili başlayan ev sahibi, ilk periyotu 25-9 önde tamamladı. Düşük tempoda geçen ikinci periyotta, Trabzonspor farkı artırarak devreye 44-19 önde girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, 3. periyottan 67-37, karşılaşmadan ise 88-62 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 31'e çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dış atışlarda etkili başlayan ev sahibi, ilk periyotu 25-9 önde tamamladı. Düşük tempoda geçen ikinci periyotta, Trabzonspor farkı artırarak devreye 44-19 önde girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, 3. periyottan 67-37, karşılaşmadan ise 88-62 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 31'e çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.