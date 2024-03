Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor , sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada kendi kalesine Davide Biraschi, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4' Umut Bozok attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Markao kaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaptı. Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.Trabzonspor, geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ne göre 2 değişikliğe gitti.Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede sakatlığı bulunan kaptan Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe'ye, forvette ise sürpriz biçimde Enis Destan'ın yerine Nicolas Pepe'ye ilk 11'de yer verdi.Avcı, santrforda Enis Destan'ın yanı sıra Umut Bozok'u da yedek kulübesinde oturttu.Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer almadı.Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe, uzun bir süre sonra 11'de görev yaptı.En son bordo-mavili takımın ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen daha sonra sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kalan Pepe, 14 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Ligin son olarak 13. haftasında forma giyen kaleci Muhammet Taha Tepe ise 15 hafta sonra Uğurcan'ın yokluğunda 11'de forma şansı buldu.Trabzonspor taraftarlara karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinin çok az taraftar yer alırken tribünler boş kaldı.Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasından sonra ikinci kaptanlık konumuna yükselen Edin Visca ilk kez takım kaptanı olarak sahaya çıktı.Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, maç öncesi kabulünün 103. yılı nedeniyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi.Fatih Karagümrük'ün tek golünü kaydeden Markao, 60. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Onun yerine Lasagna dahil oldu.Trabzonspor, 9. haftada göreve geri dönen Abdullah Avcı ile bu sezon ilk kez ligde bir maçta beş gol sevinci yaşadı.Bordo mavili takım, bu sezon Nenad Bjelica yönetiminde de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.Bordo mavili ekibin 2 yıldızı Nicolas Pepe ve Trezeguet, maçta etkili oyunuyla göz doldurdu. Trezeguet 1 gol, 2 asist yaptı. Pepe ise maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Markao'nun kafa vuruşunda yere çarpan top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gitti:32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu:38. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, kaleci Sirigu, sağ tarafına yatarak topu çeldi.45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.47. dakikada soldan ceza alanına sokulan Emre Mor'un şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sağ köşesine gelen topu uzanarak çeldi.64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi:70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu:76. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisindeki Trezeguet'in pasında, altıpas içinde Pepe dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı:81. dakikada Can Keleş'in ceza alanı dışından şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi:Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.: Papara Park: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel: Muhammet Taha Tepe, Meunier (Dk. 86 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 66 Enis Destan), Bardhi (Dk. 80 Fernandez), Visca (Dk. 86 Fountas), Trezeguet, Pepe (Dk. 80 Umut Bozok): Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan (Dk. 46 Emir Tintiş), Feghouli (Dk. 59 Paoletti), Kourbelis, Emre Mor (Dk. 75 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 81 Bertolacci), Can Keleş, Markao (Dk. 59 Lasagna): Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 32 Bardhi, Dk. 64 Biraschi (kendi kalesine), Dk. 70 Trezeguet, Dk. 76 Pepe, Dk. 90+3 Umut Bozok (Trabzonspor): Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan, Dk. 63 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)