TRABZONSPOR'DA 5 İSİM DEĞİŞTİ

DJANINY 10 HAFTA SONRA

BRUNO PERES FORMASINA KAVUŞTU

AVCI'YA DESTEK SÜRDÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Akyazı'da Başakşehir'i konuk etti.Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Anastasios Bakasetas attı. Yunan yıldızın 21. dakikada çektiği şutunda kaleci Volkan Babacan büyük bir hata yaptı ve bacaklarının arasından kaçırdığı top fileleri gitti.Başakşehir'de Stefano Okaka, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Okaka, bu kararın ardından çok sinirlendi ve maçın hakemi Ali Şansalan'a yoğun bir şekilde tepki gösterdi.Trabzonspor, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini Başakşehir karşısındaki galibiyetiyle 34 maça yükseltti.Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir maç aradan sonra galip geldi ve 32 puana yükseldi. Başakşehir'in ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 34 puanda kaldı.Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 5-0 kaybettiği Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı.Bordo-mavili takımın savunmasında cezalı Vitor Hugo'nun yerine Stefano Denswil, sakatlığı bulunan Jean Philippe Gbamin'in yokluğunda ise Marc Bartra görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Jens Stryger Larsen'in yerine Bruno Peres'i, Naci Ünüvar'ın yerine ise Djaniny Semedo'yu tercih etti. Santrforda ise cezası biten Maxi Gomez formasına kavuşurken Umut Bozok, yedek kulübesinde yer aldı.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Gbamin ve Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo, forma giyemedi.Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 32 dakikasında görev yapan forvet oyuncusunun ilk 11 hasreti, Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi.Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü.Corendon Alanyaspor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylemlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti.Taraftarlar, maç öncesi tribüne 'İnadına Abdullah Avcı', 'Avcı olana yol dayanmaz, Avcı koşarken asla yorulmaz' yazılı pankart astı.Bu arada Trabzonspor, 'Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 1-026. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazından Maxi Gomez'in şutunda, kaleci Volkan Babacan yatarak topu kontrol etti.53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.: Şenol Güneş Spor Kompleksi: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Aleks Taşcıoğlu: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 79 Larsen), Bartra (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas (Dk. 79 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Doğucan Haspolat), Trezeguet, Djaniny (Dk. 66 Naci Ünüvar), Maxi Gomez: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Lima (Dk. 83 Keny), Touba, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Aleksic), Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Dk. 88 Szysz), Okaka: Dk. 21 Bakasetas (Trabzonspor): Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir): Dk. 64 Serdar Gürler, Dk. 90+2 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 77 Peres (Trabzonspor)