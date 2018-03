ağ kanattan kazanılan korner vuruşunda topun başına geçen Luis Ibanez ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mustapha Yatabare boş pozisyonda altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



BURAK YILMAZ YANIT VERDİ



Golün ardından iki teknik adam da oyuna müdahale etti. Krabükspor'da Serdar'ın yerine Kerim girdi. Trabzonspor'da Yusuf'un yerine Sosa dahil oldu. 80. dakikada ise Burak Yılmaz skoru dengeledi. Orta alandan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün attığı uzun topa hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinde topla buluştu Kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14. maçta 14. golün altına imza attı. 90+6'da inanılmaz bir pozisyon yaşandı! Jose Sosa frikiği kullandı, direğe çarptı, kaleciye çarptı ve daha sonra savunma, çizgiden topu uzaklaştırdı. Maç 1-1 sona erdi

1 / 17 Karabükspor - Trabzonspor maç fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 74'te Trabzonspor'un eski oyuncusu Mustapha Yatabare perdeyi açtı. 79'da Burak Yılmaz skoru belirledi. Ev sahibinin savunmasını aşmakta sıkıntı çeken Trabzonspor, 90+6'da Sosa'nın frikiğinde direği geçemedi ve 1 puana razı olduAlınan bu sonucun ardından 8 haftadır yenilen Karabükspor, hanesine 1 puanı yazdırarak 9 puana çıktı. Trabzonspor'da ise 5 maçlık galibiyet serisi son buldu ancak yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi; 29 puan olduİkinci devrenin ilk maçında Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecekSüper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, stoperde kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Akbaş'a görev verirken, orta alanda da yine kart cezalısı olan Juraj Kucka'nın yerine Onazi'yi tercih etti. Çalımbay ayrıca N'Doye'yi yedeğe çekerek Olcay Şahan'a forma verdi.Gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan, 18 kişilik kadroda yer almadı.Bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Durica, Sosa, Volkan Şen, N'Doye, Bero, Rodallega ve Mustafa Türkmen ve genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i yedek soyundurdu. Trabzonspor taraftarları, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan yaklaşık 600 kişilik tribünü tamamen doldurdu.Ligde oynadığı son 8 karşılaşmasını da kaybeden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 16. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak bu maça çıktı.Karabük ekibinde, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp kadroda yok. Karabüksporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklara sahne olurken, Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ikilisi rakip kalede tehlike oluşturdu. Karabükspor'da ise Yatabare ve İlhan Depe, zaman zaman kaleci Onur'a zor anlar yaşattı ancak ilk devrede gol sesi çıkmadı. İkinci devreye iki teknik adam da değişiklik yapmadan başladı. İlşk hamle ise Rıza Çalımbay'dan geldi. 62. dakikada Olcay Şahan çıkarken, yerini Dame N'Doye'a bıraktıGalibiyet serisine devam etmek isteyen Trabzonspor eski oyuncusu Yatabare'nin golüyle şoke oldu. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde s17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dış52. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında İlhan Depe'nin pasıyla ceza alanı içi sol tarafından topla buluşan Serdar Deliktaş, kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı. Kaleci Onur'un hemen oyuna soktuğu topu kapan ev sahibi ekip, bu defa Poko ile atağa kalktı. Poko'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ceyhun Gülselam, gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.64. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Ibanez ile korner kullandı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta gitti.74. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağdan Ibanez'in kullandığı kornerde, ön direkte bir anda boşta kalan Yatabare, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-080. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından filelerle buluştu: 1-190+4 dakikada ceza alanı dışından Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu Barış Başdaş uzaklaştırdı.Dr. Necmettin ŞeyhoğluHalil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet NarinçÇağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe (Dk. 89 İshak Doğan), Poko, Serdar Deliktaş (Dk. 75 Kerim Zengin), YatabareOnur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 82 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 62 N'Doye), Burak YılmazDk. 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)Dk. 45+2 İlhan Depe, Dk. 68 Gaman, Dk. 80 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Ibanez, Dk. 89 Skulason, Dk. 90+2 Barış Baştaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 72 N'Doye, Dk. 89 Hubocan (Trabzonspor)