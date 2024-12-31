Trabzonspor'dan takas teklifi!

Trabzonspor, Rey Manaj için Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan takas teklifi!
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31 Aralık 2024 09:03
Transferde harekete geçen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi: Rey Manaj!

TAKAS TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Farklı bölgelere takviye için kollar sıvanırken Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolculardan birisi olan Rey Manaj, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Beşiktaş'a da tavsiye edilen Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili bu hafta içerisinde harekete geçmeye hazırlanan bordo-mavililer, Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak.

SİVASSPOR'UN KAPISI ÇALINACAK

27 yaşındaki santrforun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken takımdan ayrılmak istediği, Sivasspor'un da uygun bonservisle bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor'un kapısını çalacağı belirtildi.

Geçen yıl golleri ile kırmızı-beyazlı takımı sırtlayan Manaj, bu sezon ise 4 gol atarken 5 maçı da sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.

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