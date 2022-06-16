Trabzonspor'dan sürpriz anlaşma; Doğucan

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan genç yıldız Doğucan Haspolat transferi için son aşamaya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sürpriz anlaşma; Doğucan
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16 Haziran 2022 08:48
Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Birçok oyuncu için girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililerden sürpriz bir hamle geldi.

Bordo mavililer, Doğucan Haspolat'ın transferi için Kasımpaşa kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı.

Doğucan Haspolat, Ocak 2020'de 300 bin Euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Bu sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncu, 34 maçta forma giydi ve 1 gol ve 1 asistle oynadı.





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