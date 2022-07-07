Trabzonspor'dan Sırbistan'a gitti

Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Fousseni Diabate'nin sözleşmesinin karşılık anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Diabate'ye tazminat ödenmeyeceği belirtildi.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25.09.2020 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."



YENİ ADRESİ SIRBİSTAN OLDU



Öte yandan Trabzonspor, Diabate ile ilgili bir açıklama daha yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun Partizan'a transfer olduğu belirtilirken, Malili futbolcunun sonraki satışından yüzde 5 pay alınacağı aktarıldı.





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