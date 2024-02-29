Trabzonspor'dan sert tepki: "Adaletiniz batsın"

Trabzonspor Kulübü, Başakşehir maçında Paul Onuachu'nun koluna aldığı darbe hakkında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sert tepki: 'Adaletiniz batsın'
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29 Şubat 2024 15:37
Trabzonspor Kulübü, Başakşehir maçında Paul Onuachu'nun koluna aldığı darbe hakkında bir paylaşım yaptı.

Maçın ilk yarısında Onuachu'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda rakibinden aldığı darbe ile kolunda kırık oluştuğunu belirten Trabzonspor, şu ifadeleri kullandı: "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın!"

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan alınan Onuachu'nun sahalara ne zaman döneceğin henüz netleşmedi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı;

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