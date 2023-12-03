Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu bugün (pazar) gerçekleşti.
Bordo mavili yönetimin idari ve mali yönden ibra edildiği genel kurul sonrası Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Pazar günü buraya gelen tüm kongre üyelerine teşekkür ederiz. Gayet güzel bir kongre oldu."
KARTAL ARAZİSİ SÜRECİ
"Kartal arazisi ile ilgili ilk başvuru biz yönetime geldikten 1,5-2 ay sonra yapılabilmişti. Geçen 2-3 aylık süreden sonra bakanlık bir aşamaya kadar getirdi. Satın alımı ile ilgili çeşitli fiyatlar görüşmeler ortaya çıktı. Haftaya bunlarla alakalı bir görüşmemiz olacak Ankara'da. Sona doğru yaklaşıyoruz."
STADYUM KONUSU
"Stadyum konusu yönetmelik olarak bizim dışımızda başka kulüplerin de problemi. Bununla alakalı bir yönetmelik değişikliğini olması gerekiyor. Spor Bakanımız bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Siyasette bize yardımcı olmaya çalışıyor, çünkü bu genel olarak diğer kulüplerinde problemi. O da en kısa zamanda inşallah çözülecektir."
YAYIN GELİRLERİ
"Bu Türk futbolunun genel problemi. Trabzonspor deplasmana gittiğinde galip gelse bile aldığı para masraflarını karşılamayacak vaziyete geldi. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir bir pozisyonu yok. Bunun düzeltilebilmesi için gelir kaynaklarının değiştirilmesi gerekiyor. En başta da naklen yayın geliri var. E-Bilet te buna dahil. TFF Başkanı bu konuda hakkını yememek lazım gerçekten çok çalışıyor. Önemli noktaya getirmişler işi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı güzel haberler alacağız."
BAKASETAS KONUSU
"İki teklifimiz oldu. Oyuncunun bunlara olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır Trabzon'da sorunsuz, problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Kendimizden gördüğümüz bir oyuncu. Sonuçta Trabzonspor'un çıkarları önemli."
TRANSFER KONUSU
"Transfer konusunda listeleri son aşamaya getirdik hemen hemen. Önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız. Belli bir oyuncu kısmını bu dönem devre arasında ama asıl büyük operasyon dönem sonu olacak gibi duruyor. Mevkiler konusunda yorum yapmayayım. Trabzonspor'un başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hocamızda bu dönemin nasıl geçeceğini biliyor. Daha önce burada şampiyonluk yaşadı. Belli başlı transfer dönemlerini beraber yaşadık. Herkes çok sıkı çalışıyor. Hata yapılmaması lazım. Daha önce hatalar yapılmadı mı, yapıldı. Benim döneminde de hatalar olabilir. Ama bunları minimum düzeye indirmek zorundayız. Hem izleme komitemiz hem hoca ve ekibi. Bizler ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. İzleme komitesinin onay verdiği, hocamızın da istediği oyuncuları mali durumlarının uygunluğuna göre Trabzonspor bünyesine katmaya çalışacağız."
NWAKAEME KONUSU
"Nwakaeme ile görüşmemiz oldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz."
"ŞUBAT SONUNA KADAR 35 MİLYON EURO"
"Bunlar belli bir dönemin yarattığı problemler değil, belli bir sürecin yarattığı problemler. Türk futbolunun genel problemi. Biz buradan ayrışmak durumundayız. Biz önümüzü görmek, şampiyonluklar yaşayıp, o şampiyonlukları sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak bunlardan ayrılıp yeni bir sistem kurmak zorundayız. Yeni gelir getirici kalemler bulmak zorundayız. Geldiğimiz günden beri kasadan çıkan para 90 milyon Euro'yu geçmiş. 3 Milyar TL'nin üzerinde bir parayı konuşuyoruz. Geldiğimiz dönemde 3 gün içinde 17 Milyon Euro ödenmişti. Bunlar ödenemeseydi, 50 Milyon Euro bir tazminat ve artı kontratlardan gelen borçlar, çok farklı bir tabloyu konuşuyorduk. Bizim bunlardan sıyrılmamız lazım. O dönemde ben de vardım. Zaten bu bizim eski dönemimizle alakalı bir problem değil yılların getirdiği bir problem. Ama bizim dönemimizde olan dönemle alakalı kendimin de sorumluluğu olduğunu hissettiğim için bu göreve talip olduğumu söylemiştim defalarca. Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Aynı yanlışların yapılmaması lazım. Bunun için uğraşıyoruz. Ama gerçekten çok zor. Bugünden itibaren şubat sonuna kadar 35 milyon Euro'yu bulan ödemeler var. Hepsini planlamaya çalışıyoruz. Ama yapabilecek güce sahibiz. İnşallah camiamızın psikolojik anlamda desteğini alarak bu sorunların üstesinden geleceğiz." [Haber61]
Bordo mavili yönetimin idari ve mali yönden ibra edildiği genel kurul sonrası Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Pazar günü buraya gelen tüm kongre üyelerine teşekkür ederiz. Gayet güzel bir kongre oldu."
KARTAL ARAZİSİ SÜRECİ
"Kartal arazisi ile ilgili ilk başvuru biz yönetime geldikten 1,5-2 ay sonra yapılabilmişti. Geçen 2-3 aylık süreden sonra bakanlık bir aşamaya kadar getirdi. Satın alımı ile ilgili çeşitli fiyatlar görüşmeler ortaya çıktı. Haftaya bunlarla alakalı bir görüşmemiz olacak Ankara'da. Sona doğru yaklaşıyoruz."
STADYUM KONUSU
"Stadyum konusu yönetmelik olarak bizim dışımızda başka kulüplerin de problemi. Bununla alakalı bir yönetmelik değişikliğini olması gerekiyor. Spor Bakanımız bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Siyasette bize yardımcı olmaya çalışıyor, çünkü bu genel olarak diğer kulüplerinde problemi. O da en kısa zamanda inşallah çözülecektir."
YAYIN GELİRLERİ
"Bu Türk futbolunun genel problemi. Trabzonspor deplasmana gittiğinde galip gelse bile aldığı para masraflarını karşılamayacak vaziyete geldi. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir bir pozisyonu yok. Bunun düzeltilebilmesi için gelir kaynaklarının değiştirilmesi gerekiyor. En başta da naklen yayın geliri var. E-Bilet te buna dahil. TFF Başkanı bu konuda hakkını yememek lazım gerçekten çok çalışıyor. Önemli noktaya getirmişler işi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı güzel haberler alacağız."
BAKASETAS KONUSU
"İki teklifimiz oldu. Oyuncunun bunlara olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır Trabzon'da sorunsuz, problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Kendimizden gördüğümüz bir oyuncu. Sonuçta Trabzonspor'un çıkarları önemli."
TRANSFER KONUSU
"Transfer konusunda listeleri son aşamaya getirdik hemen hemen. Önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız. Belli bir oyuncu kısmını bu dönem devre arasında ama asıl büyük operasyon dönem sonu olacak gibi duruyor. Mevkiler konusunda yorum yapmayayım. Trabzonspor'un başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hocamızda bu dönemin nasıl geçeceğini biliyor. Daha önce burada şampiyonluk yaşadı. Belli başlı transfer dönemlerini beraber yaşadık. Herkes çok sıkı çalışıyor. Hata yapılmaması lazım. Daha önce hatalar yapılmadı mı, yapıldı. Benim döneminde de hatalar olabilir. Ama bunları minimum düzeye indirmek zorundayız. Hem izleme komitemiz hem hoca ve ekibi. Bizler ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. İzleme komitesinin onay verdiği, hocamızın da istediği oyuncuları mali durumlarının uygunluğuna göre Trabzonspor bünyesine katmaya çalışacağız."
NWAKAEME KONUSU
"Nwakaeme ile görüşmemiz oldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz."
"ŞUBAT SONUNA KADAR 35 MİLYON EURO"
"Bunlar belli bir dönemin yarattığı problemler değil, belli bir sürecin yarattığı problemler. Türk futbolunun genel problemi. Biz buradan ayrışmak durumundayız. Biz önümüzü görmek, şampiyonluklar yaşayıp, o şampiyonlukları sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak bunlardan ayrılıp yeni bir sistem kurmak zorundayız. Yeni gelir getirici kalemler bulmak zorundayız. Geldiğimiz günden beri kasadan çıkan para 90 milyon Euro'yu geçmiş. 3 Milyar TL'nin üzerinde bir parayı konuşuyoruz. Geldiğimiz dönemde 3 gün içinde 17 Milyon Euro ödenmişti. Bunlar ödenemeseydi, 50 Milyon Euro bir tazminat ve artı kontratlardan gelen borçlar, çok farklı bir tabloyu konuşuyorduk. Bizim bunlardan sıyrılmamız lazım. O dönemde ben de vardım. Zaten bu bizim eski dönemimizle alakalı bir problem değil yılların getirdiği bir problem. Ama bizim dönemimizde olan dönemle alakalı kendimin de sorumluluğu olduğunu hissettiğim için bu göreve talip olduğumu söylemiştim defalarca. Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Aynı yanlışların yapılmaması lazım. Bunun için uğraşıyoruz. Ama gerçekten çok zor. Bugünden itibaren şubat sonuna kadar 35 milyon Euro'yu bulan ödemeler var. Hepsini planlamaya çalışıyoruz. Ama yapabilecek güce sahibiz. İnşallah camiamızın psikolojik anlamda desteğini alarak bu sorunların üstesinden geleceğiz." [Haber61]
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