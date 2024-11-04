Trabzonspor'dan hakem tepkisi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında ve sonunda hakem yönetimine tepki gösteren paylaşımlar yaptı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo"ifadesini kullandı.
Maçın 3-2 kaybedilmesinin ardından paylaşımlarını sürdüren Trabzonspor, VAR odası temalı bir paylaşım yaparak yeniden "Bravo" ifadesini kullandı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo"ifadesini kullandı.
MAÇ SONU DEVAM ETTİ
Trabzonspor sayılmayan golle ilgili paylaşım yaptı.👇 https://t.co/WyyKfK69zJ
— Sporx (@sporx) November 3, 2024
Maçın 3-2 kaybedilmesinin ardından paylaşımlarını sürdüren Trabzonspor, VAR odası temalı bir paylaşım yaparak yeniden "Bravo" ifadesini kullandı.