Trabzonspor'dan hakem tepkisi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında ve sonunda hakem yönetimine tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan hakem tepkisi
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03 Kasım 2024 19:58
Son güncelleme 04 Kasım 2024 02:01
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında ve sonunda hakem yönetimine tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo"ifadesini kullandı. MAÇ SONU DEVAM ETTİ

Maçın 3-2 kaybedilmesinin ardından paylaşımlarını sürdüren Trabzonspor, VAR odası temalı bir paylaşım yaparak yeniden "Bravo" ifadesini kullandı.


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