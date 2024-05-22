Trabzonspor'dan Gravillon için para ve takas!

Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde sürpriz bir ismin adı öne çıktı. Adana Demirspor'un 26 yaşındaki savunmacısının, geniş listede olduğu öğrenildi.
PARA VE TAKAS FORMÜLÜ
Akdeniz ekibinin sezon başında 2.5 milyon euro bonservisle Reims'den kadrosuna kattığı 1.89 boyundaki stoper, bu sezon 32 lig maçında forma giyerken, 2 de gol attı. Gravillon, Avrupa elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı. Ödemeler konusunda sıkıntı çeken lacivert- mavililer, yazın Gravillon'u da elden çıkarabilir.
Trabzonspor'un para artı takasta oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.
PARA VE TAKAS FORMÜLÜ
Akdeniz ekibinin sezon başında 2.5 milyon euro bonservisle Reims'den kadrosuna kattığı 1.89 boyundaki stoper, bu sezon 32 lig maçında forma giyerken, 2 de gol attı. Gravillon, Avrupa elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı. Ödemeler konusunda sıkıntı çeken lacivert- mavililer, yazın Gravillon'u da elden çıkarabilir.
Trabzonspor'un para artı takasta oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.
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