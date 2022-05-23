Transferde önceliğini iç piyasaya veren Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando'yu listeye ekledi.



Çin kariyerinin ardından Ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor'a giden Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.



Ön libero olmasına rağmen skor katkısıyla da fark yaratan Sambacı, herkesin dikkatini çekti. Antalyaspor'la 1 yıl sözleşmesi bulunan ancak kontratında '800 bin Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Fernando'nun yaz döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Arap kulüpleri devrede



Arap Yarımadası'ndan da cazip teklifler alan Fernando konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi'nin kısa zamanda bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Antalyaspor'da yarım sezon için 225 bin Euro ücret alan Fernando, Güney ekibine gitmeden önce menajerler tarafından Galatasaray ve Beşiktaş 'a da önerilmişti.



Haji Wright iddiası



Fernando'nun yanı sıra Antalyaspor'un bir diğer önemli oyuncusu Haji Wright'ın da adı Trabzonspor'la anılıyor.



Kırmızı-Beyazlılar'ın sezon başında Sönderjyske'den kiraladığı 24 yaşındaki forvet, Danimarka ekibine dönecek. Sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayan Wright'ın menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. ABD'li hücumcu bu sezon 32 lig mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.



