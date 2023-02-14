Trabzonspor taraftarları, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlattı. Taraftarlar, bordo mavili takımın 16 Şubat Perşembe günü oynayacağı Basel maçı girişinde stat önünde belirlenen noktalara depremzede çocuklar için oyuncak bırakacak.



Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Basel müsabakası, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yardım kampanyasına dönüştü. Futbol camiasının tek yürek olduğu Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri afetzedeler yararına bağışlanırken, bordo mavili taraftarlar da depremzede çocuklar için maça oyuncak getirme kararı aldı. Trabzonlu Gençler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağı belirtildi. Bordo mavili taraftarlar, karşılaşmayı izleyecek tüm taraftarların maça yanlarında oyuncakla gelmesi çağrısında bulundu.



Stat girişinde bulunan güvenlik noktalarına teslim edilecek oyuncaklar daha sonra afet bölgesine gönderilerek çocuklara teslim edilecek.





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