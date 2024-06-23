Trabzonspor'dan Cham için son teklif!

Clermont forması giyen Muhammed Cham'ın transferinde aylar önce temaslara başlayan Trabzonspor Yönetimi, oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmıştı. Fakat Fransız kulübüyle orta yol bulunabilmiş değil.
Karadeniz temsilcisinin son teklifini 5 milyon Euro olarak yaptığı ve rakamı daha da yükseltmeyeceği öğrenildi. Ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de önerildi.
Trabzonspor, artık Clermont'un bu transfere kısa zamanda onay vermesini bekliyor.
Kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Cham, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.
Karadeniz temsilcisinin son teklifini 5 milyon Euro olarak yaptığı ve rakamı daha da yükseltmeyeceği öğrenildi. Ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de önerildi.
Trabzonspor, artık Clermont'un bu transfere kısa zamanda onay vermesini bekliyor.
Kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Cham, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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