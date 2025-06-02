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Trabzonspor'dan Cerny hamlesi

Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Trabzonspor, yeni sezon transferlerinde işleri sıkı tutuyor. Bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezon Rangers'da kiralık olarak forma giyen Wolfsburg'un Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny için görüşmelere başladı.

calendar 02 Haziran 2025 12:06
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Cerny hamlesi
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Vaclav Cerny için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya'nın Rangers kulübünde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi ise Alman kulübü Wolfsburg'da bulunuyor. Bundesliga temsilcisinin Vaclav Cerny için beklentisinin 10 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

18 GOL VE 9 ASİST


27 yaşındaki futbolcunun transferi şu aşamada çok istense de bu rakamları vermek istemeyen Trabzonspor, görüşmelerine devam ediyor. Hem sağ kanat hem sol kanat hem de ofansif orta saha bölgelerinde oynayabilen Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'da 18 gol, 9 asist gibi istatistiklerle tamamladı. Trabzonspor bonservis bedelini daha makul seviyelere çekmeye çalışıyor. Cerny, Fatih Tekke'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

İKİ TAKIM TAKİPTE

Çekyalı yıldız Vaclav Cerny'yi Türkiye'den iki kulüp daha yakından takip ediyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusunu Süper Lig'den Beşiktaş ve Başakşehir de kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün de Wolfsburg ile görüşmeleri sürüyor.

FENERBAHÇE'Yİ ÜZMÜŞTÜ

2024-2025 sezonunu İskoçya'da Rangers takımında kiralık geçiren Vaclav Cerny, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Cerny, performansıyla dikkatleri toplamıştı.

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