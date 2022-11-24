Trabzonspor'dan Batuhan Kör'e yakın takip

Trabzonspor'un kiralık gönderdiği Batuhan Kör, Manisa FK'da iyi bir sezon geçiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'dan Batuhan Kör'e yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2022 12:28
Bordo-Mavililer'in kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Batuhan Kör, Manisa FK'da sergilediği futbolla alkış alıyor.

Genç forvet, geridekalan14 maçın 9'unda görev yaparken, Adem Büyük'le birlikte Ege ekibinin en skorer ismi konumunda.

Batuhan, 3gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Trabzonspor'a dönmesi ve yaz kampında mutlaka şans bulması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ