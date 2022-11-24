Trabzonspor'dan Batuhan Kör'e yakın takip

Bordo-Mavililer'in kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Batuhan Kör, Manisa FK'da sergilediği futbolla alkış alıyor.
Genç forvet, geridekalan14 maçın 9'unda görev yaparken, Adem Büyük'le birlikte Ege ekibinin en skorer ismi konumunda.
Batuhan, 3gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Trabzonspor'a dönmesi ve yaz kampında mutlaka şans bulması bekleniyor.
Genç forvet, geridekalan14 maçın 9'unda görev yaparken, Adem Büyük'le birlikte Ege ekibinin en skorer ismi konumunda.
Batuhan, 3gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Trabzonspor'a dönmesi ve yaz kampında mutlaka şans bulması bekleniyor.