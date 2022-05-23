Trabzonspor'dan ayrılık kararı!

Trabzonspor'da kiralık Puchacz ile yollar ayrılırken, istikrarlı katkı sunamayan Anders Trondsen'e de kulüp bulması söylendi.



Trabzonspor'un devrede kiraladığı Puchacz, Union Berlin'e geri döndü. Altay mücadelesinin ardından Başakşehir karşılaşmasında da kadroda yer almayan Polonyalı futbolcuyla yola devam edilmeyecek.



Genç sol bekin ardından Trondsen'in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geldiği günden beri bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Norveçli oyuncunun menajeri kulüp aramaya başladı.



Trabzonspor 'un önceliği Trondsen'i bonservisiyle göndermek. İkinci alternatif ise Trondsen'i kiralık olarak yollamak.



