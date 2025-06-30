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Trabzonspor'dan 10 numara hamlesi

Bordo mavililer, Güney Afrika temsilcisi Sundowns'da forma giyen 26 yaşındaki Lucas Ribeiro Costa'yı takibe aldı.

calendar 30 Haziran 2025 13:38
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan 10 numara hamlesi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, listesine sürpriz bir ismi ekledi. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Ribeiro Costa'nın gündeme alındığı iddia edildi.

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, turnuvada Güney Afrika temsilcisi Sundowns formasıyla gösterdiği başarılı performansla öne çıktı. Sol ayağını etkili kullanan ve 10 numarada görev yapan Costa'nın, oyun kurucu kimliği ve teknik kapasitesiyle mest ettiği belirtiliyor.

Geçen sezon 51 maçta forma giyen 1.81 boyundaki futbolcu, 21 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sambacı, Güney Afrika Süper Ligi'nde 16 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Trabzonspor yakında hamle yapabilir.

10 numaranın yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabilen Ribeiro'nun market değeri 2.5 milyon euro. Betway Premiership ekibi Sundowns ile 2028'e kadar sözleşmesi var.


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