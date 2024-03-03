Trabzonspor'da yeni lider Visca

Trabzonspor, şubat ayı maçlarının hikayelerini paylaştı. Videolarda birçok detay yer alırken, en ateşleyici konuşmaları Edin Visça yapıyor. Bordo-mavililerin Ocak 2022'de Başakşehir'den aldığı 34 yaşındaki sağ kanat, şampiyonluğa önemli katkılar sağlamıştı. Ardından iki kez önemli sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, uzunca bir süre beklenen performansından uzaktı.
Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra gerçek kimliğine bürünen Visca, hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esiyor. Yıldız futbolcu, kupada 4 maçta da skora etki etti. Çorum, Manisa ve Gençlerbirliği'ne karşı asist yapan Visca, Başakşehir maçındaki golüyle de turu getirdi. Bu sezon 30 maçta 4 gol, 9 asiste ulaşan deneyimli futbolcu, ikinci kaptanlığına getirildikten sonra daha fazla sorumluluk almaya başladı.
"YAZIKLAR OLSUN! BASİT OYNAYIN"
Doğum gününü kutlarken bile takımının başarısı için konuşan Visca, maç sırasında ve soyunma odasında yaptığı konuşmalarla takım arkadaşlarını ateşleyen bir lider olduğunu kanıtladı. Boşnak yıldız, Adana Demirspor maçı öncesi "Beyler, hocanın da dediği gibi, ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa'yı hatırlayın. 3 puanı biz verdik. Hatay ve Pendik maçlarının ikinci yarısını hatırlayın. Birlikte kaldığımızda, birbirimize destek olduğumuzda, basit oynadığımızda sonuç gelecek. Bugün kazanalım ve sonrasında Başakşehir maçında 40 bin kişi gelecek. Burada bir aileyiz başka kimse bizimle değil. Birlikteyiz ve bunu gösterelim ilk dakikadan itibaren" dedi. Visca, devre arasında ise kükredi: "Beyler, Trabzonspor için oynuyoruz. Bu nasıl olabiliyor. Hepinize yazıklar olsun. Basit oynayın."
LİDERLİK SERGİLİYOR
Özellikle ikinci yarının ilk 5 haftasında takımın performansı düşerken, Edin Visça sorumluluk alarak liderlik rolünü üstlendi. Uğurcan Çakır'dan sonra kaptanlık görevi verilen Boşnak futbılcu, saha içinde adeta yeni bir liderlik sergiliyor.
Son Başakşehir kupa maçında takımın galibiyetinde önemli bir rol oynayan Vişça, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla da taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Vişça, takım arkadaşlarına moral ve motivasyon aşıladı.
Maçlardaki zor anlarda takım arkadaşlarına yaptığı konuşmalarla öne çıkan Vişça, birlik-beraberlik vurgusu yaparak takım ruhunu canlı tuttu. Mücadele etmenin önemini vurgulayarak ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini belirtti.
Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra gerçek kimliğine bürünen Visca, hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esiyor. Yıldız futbolcu, kupada 4 maçta da skora etki etti. Çorum, Manisa ve Gençlerbirliği'ne karşı asist yapan Visca, Başakşehir maçındaki golüyle de turu getirdi. Bu sezon 30 maçta 4 gol, 9 asiste ulaşan deneyimli futbolcu, ikinci kaptanlığına getirildikten sonra daha fazla sorumluluk almaya başladı.
"YAZIKLAR OLSUN! BASİT OYNAYIN"
Doğum gününü kutlarken bile takımının başarısı için konuşan Visca, maç sırasında ve soyunma odasında yaptığı konuşmalarla takım arkadaşlarını ateşleyen bir lider olduğunu kanıtladı. Boşnak yıldız, Adana Demirspor maçı öncesi "Beyler, hocanın da dediği gibi, ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa'yı hatırlayın. 3 puanı biz verdik. Hatay ve Pendik maçlarının ikinci yarısını hatırlayın. Birlikte kaldığımızda, birbirimize destek olduğumuzda, basit oynadığımızda sonuç gelecek. Bugün kazanalım ve sonrasında Başakşehir maçında 40 bin kişi gelecek. Burada bir aileyiz başka kimse bizimle değil. Birlikteyiz ve bunu gösterelim ilk dakikadan itibaren" dedi. Visca, devre arasında ise kükredi: "Beyler, Trabzonspor için oynuyoruz. Bu nasıl olabiliyor. Hepinize yazıklar olsun. Basit oynayın."
LİDERLİK SERGİLİYOR
Özellikle ikinci yarının ilk 5 haftasında takımın performansı düşerken, Edin Visça sorumluluk alarak liderlik rolünü üstlendi. Uğurcan Çakır'dan sonra kaptanlık görevi verilen Boşnak futbılcu, saha içinde adeta yeni bir liderlik sergiliyor.
Son Başakşehir kupa maçında takımın galibiyetinde önemli bir rol oynayan Vişça, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla da taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Vişça, takım arkadaşlarına moral ve motivasyon aşıladı.
Maçlardaki zor anlarda takım arkadaşlarına yaptığı konuşmalarla öne çıkan Vişça, birlik-beraberlik vurgusu yaparak takım ruhunu canlı tuttu. Mücadele etmenin önemini vurgulayarak ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini belirtti.
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