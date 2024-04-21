Trabzonspor'da yeni aday: Umut Tohumcu

Trabzonspor, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu'yu transfer listesine ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da yeni aday: Umut Tohumcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 14:14
Yerli rotasyonunu güçlendirmek için mutlaka takviye yapacak olan Trabzonspor'da Can Bozdoğan bu doğrultuda listedeydi. Ancak Karadeniz ekibinde öncelikteki ismi ortaya çıktı. Hedefteki esas isim Umut Tohumcu...

Almanya ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 19 yaşındaki orta saha için scout ekibi çok istekli. Ancak oyuncunun piyasası da hayli yüksek. Trabzonspor bu transferde yoğun uğraş veriyor.

Trabzonspor'da ayrıca Strandard Liege forması giyen Cihan Çanak da bir başka gurbetçi aday... Transferde elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, yerli operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırıp yeni sezon için söz kesmek istiyor.

Piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde olan Umut'un Hoffenheim'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki 1,75'lik orta saha Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 26 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery