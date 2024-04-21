Yerli rotasyonunu güçlendirmek için mutlaka takviye yapacak olan Trabzonspor'da Can Bozdoğan bu doğrultuda listedeydi. Ancak Karadeniz ekibinde öncelikteki ismi ortaya çıktı. Hedefteki esas isim Umut Tohumcu...
Almanya ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 19 yaşındaki orta saha için scout ekibi çok istekli. Ancak oyuncunun piyasası da hayli yüksek. Trabzonspor bu transferde yoğun uğraş veriyor.
Trabzonspor'da ayrıca Strandard Liege forması giyen Cihan Çanak da bir başka gurbetçi aday... Transferde elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, yerli operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırıp yeni sezon için söz kesmek istiyor.
Piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde olan Umut'un Hoffenheim'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki 1,75'lik orta saha Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 26 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Almanya ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 19 yaşındaki orta saha için scout ekibi çok istekli. Ancak oyuncunun piyasası da hayli yüksek. Trabzonspor bu transferde yoğun uğraş veriyor.
Trabzonspor'da ayrıca Strandard Liege forması giyen Cihan Çanak da bir başka gurbetçi aday... Transferde elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, yerli operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırıp yeni sezon için söz kesmek istiyor.
Piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde olan Umut'un Hoffenheim'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki 1,75'lik orta saha Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 26 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.