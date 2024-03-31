A Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır'ın alınan 6-1'lik şok mağlubiyet sonrası keyfi kaçmıştı.



Özellikle kaledeki performansı çok eleştirilen tecrübeli file bekçisine camiası sahip çıktı. Yönetim ve teknik heyetin yanı sıra takım arkadaşlarının da deneyimli kaleciye moral verdiği öğrenildi.



Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Uğurcan ile görüşerek yeniden form tutması için elinden geleni yapacağı kaydedildi.



