Trabzonspor'da Trezeguet'nin yeri dolmadı

Trabzonspor, Al-Rayyan'a kiralanan Mısırlı kanat oyuncusunu mumla arıyor. Nwakaeme ve Draguş takıma 3 gollük katkı verirken Trezeguet, Katar Ligi'nde 2 kez ağları sarsıp 2 de asist yaparak bu ikiliyi geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet'nin yeri dolmadı
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15 Kasım 2024 11:48
Hücumda üretkenlik açısından ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet kararının adeta cezasını çekiyor.

Basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'in "Takımda verimli olduğunu düşünüyordum" dediği Mısırlı sol kanat, eylül ayında sürpriz bir şekilde Al-Rayyan'a bedelsiz olarak kiralandı.

Katar'da 2 gol-2 asistle kendini kanıtlayan 30 yaşındaki oyuncunun kontratında satın alma opsiyonu da bulunuyor. Trabzonspor, Trezeguet yerine eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile kanatta da oynayabilen Denis Draguş'u kadrosuna kattı ancak beklediği verimi henüz alamadı. 10 maçta ter döken Nwakaeme ile 16 müsabakaya çıkan Draguş, toplamda tabelaya sadece 3 gollük (2 gol-1 asist) katkı gerçekleştirdi.

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