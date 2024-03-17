Trabzonspor'da transfer borsası!

Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transferde erkenden düğmeye basan ve yaz kampına takviyelerin önemli bir bölümünü yetiştirmek isteyen Trabzonspor'da, hareketli günler yaşanıyor...
Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Hem kariyerleri ve lider oyuncular alacağız, hem de Mendy gibi yüksek potansiyelli ama direkt katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Sezon bitmeden pek çok transferi bitireceğiz. İmza aşamasında olduklarımız var" demişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bizzat görüntülü konuştuğum isimler var" sözleriyle heyecan yarattı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Olympiakos ile kontratları bitecek olan Kostas Fortunis, Giorgis Masouras ve Mady Camara'yı listesinde bulunduran Trabzonspor'da, Ajaccio'nun orta sahası Tim Jabol hala ciddi şekilde gündemde. Sol bek noktasında ise Rangers'tan Borna Barisic ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi. Bonservis problemi olmayan 31 yaşındaki Hırvat oyuncunun yakın zamanda ön anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Hem kariyerleri ve lider oyuncular alacağız, hem de Mendy gibi yüksek potansiyelli ama direkt katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Sezon bitmeden pek çok transferi bitireceğiz. İmza aşamasında olduklarımız var" demişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bizzat görüntülü konuştuğum isimler var" sözleriyle heyecan yarattı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Olympiakos ile kontratları bitecek olan Kostas Fortunis, Giorgis Masouras ve Mady Camara'yı listesinde bulunduran Trabzonspor'da, Ajaccio'nun orta sahası Tim Jabol hala ciddi şekilde gündemde. Sol bek noktasında ise Rangers'tan Borna Barisic ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi. Bonservis problemi olmayan 31 yaşındaki Hırvat oyuncunun yakın zamanda ön anlaşmaya imza atması bekleniyor.
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