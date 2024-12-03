Trabzonspor'da Stefan Savic, tedavisi için İspanya'ya gitti

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Karadağlı oyuncu Stefan Savic, tedavi olmak için İspanya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'da Stefan Savic, tedavisi için İspanya'ya gitti
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03 Aralık 2024 16:38
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından, pas ve geçişli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

TEDAVİSİ İÇİN İSPANYA'YA GİTTİ

Trabzonspor'un son 9 lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karadağlı savunmacı Stefan Savic'in tedavi için İspanya'ya gittiği bildirildi.

Sol üst arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncunun dünkü çalışmada ağrı hissetmesinin ardından İspanya'daki doktoruna görüneceği kaydedildi.

Bordo-mavililer, 4 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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