Trabzonspor'da sözleşme fesih!

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da sözleşme fesih!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 15:50
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 15:52
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında 6 maçta sahaya çıktı. Kourbelis, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery