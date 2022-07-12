Trabzonspor'da son stoper adayı Duarte

Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da sağ stoper transferi için adaylar çoğalıyor. Öncelikli olarak Kaan Ayhan, Marlon ve Marc Bartra transferlerine yoğunlaşan Karadeniz Fırtınası bu transferlerde bir sonuç alamamıştı.



7 İSİMLE TEMAS KURULDU



Sonrasında ise gündeme Manchester United'ın sağ stoperi Axel Tuanzebe ve Stefan Strandberg geldi. İki oyuncunun transferinde de sonuç alamayan Trabzonspor için Getafe'nin stoperi Djene ve Hertha Berlin'li Boyata'nın isimleri ön plana çıktı. Şu ana kadar 7 oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavililer'in gündemine gelen son isim ise Portekizli stoper Domingos Duarte... Trabzonspor, yıldız oyuncuyu da stoper havuzuna ekledi.



AVCI'NIN TARİFİNE UYUYOR



Monza'ya transfer olan Marlon ve Kaan Ayhan transferini rafa kaldıran Trabzonspor diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un son adayı Duarte, İspanyol ekibi Granada'da forma giyiyor. İspanyol kulübü 2. Lig'e düştüğü için 27 yaşındaki oyuncu takımından ayrılmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin yaklaşık 4.5 milyon euro'luk bir bonservis ücretiyle Granada'nın kapasını çalacağı belirtildi. 1.92 boyuyla hava toplarını bırakmayan Portekizli tecrübeli stoper, Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da istediği gibi temiz bir sağ ayağa sahip.



2019 yılında Sporting Lizbon'dan Granada'ya 3 milyon euro'ya transfer olan Duarte, 3 kez de milli formayı giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu, kariyerinde 261 karşılaşmada 13 gol aterken 1 de asist yaptı.







