Trabzonspor'da son dakikalar can yaktı!

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçlarda özellikle son dakikalarda gelen gollerle önemli kayıplar yaşandı.
Bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 90+12'de Sofyan Amrabat'ın golüne engel olamazken, Galatasaray ile oynadığı maçta da 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 90+12'de Sofyan Amrabat'ın golüne engel olamazken, Galatasaray ile oynadığı maçta da 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.