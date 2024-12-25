Trabzonspor'da son dakikalar can yaktı!

Trabzonspor, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında son dakikalarda yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da son dakikalar can yaktı!
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25 Aralık 2024 10:36
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçlarda özellikle son dakikalarda gelen gollerle önemli kayıplar yaşandı.

Bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 90+12'de Sofyan Amrabat'ın golüne engel olamazken, Galatasaray ile oynadığı maçta da 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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