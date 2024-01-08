Trabzonspor'da sola ilaç Fountas

Trabzonspor'da Trezeguet ve Nicolas Pepe'nin yokluğunda sol kanatta forma giyen Taxiarchis Fountas, performansıyla beğeni topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sola ilaç Fountas
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08 Ocak 2024 11:16
Trabzonspor'da Afrika Kupası'na giden Trezeguet ve Nicolas Pepe'nin yokluğunda Abdullah Avcı'nın, MKE Ankaragücü karşısında sol tarafta kimi oynatacağı merak ediliyordu.

Tecrübeli çalıştırıcının tercihi Taxiarchis Fountas oldu. Ligde en son 10. haftadaki Karagümrük deplasmanında ilk 11'de görev yapan Yunan futbolcu, uzun bir aradan sonra formayı kaptı.

Fountas, performansıyla alkış alırken, iki yıldız kanat oyuncusunun yokluğunda adeta sol kanada ilaç oldu.

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