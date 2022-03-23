Trabzonspor'da savunma hattı değişecek

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da sahada farklı bir savunma hattı olacak. Kaleci Uğurcan, cezası bittiği için 11'deki yerini geri alacak. Ayrıca bir diğer cezalı olan Puchacz da Beşiktaş'a karşı 11'de mücadele edecek.



Sağ bekte ise Rize maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yerine Dorukhan ilk akla gelen isim. Defansın merkezinde Denswil-Ahmetcan ikilisinin devam etmesi bekleniyor. Milli ara öncesi hafif bir sakatlık geçiren Denswil, Beşiktaş maçına kadar hazır olacak.



Derbilerde 11 puan aldı



Trabzonspor, bu sezon ligde ezeli rakipleriyle çıktığı 5 maçta hiç yenilmedi, 3 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı. Galatasaray 'a karşı 2-2 ve 2-1'lik skorla alan Fırtına, Fenerbahçe 'yi Akyazı'da 3-1'le geçerken, Kadıköy'de 1-1'lik beraberlikle yetindi. Beşiktaş'ı Dolmahbahçe'de 2-1 yenen Bordo-Mavililer, rakibini 3 Nisan'da Medical Park Stadı'nda da yıkıp şampiyonluğa dev bir adım atmak istiyor.





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