Trabzonspor'da savunma hattı değişecek

Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde farklı bir savunma kurgusuyla sahada olacak. Cezası biten kaleci Uğurcan ile Puchacz 11'e dönecek.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'da savunma hattı değişecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 11:56
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da sahada farklı bir savunma hattı olacak. Kaleci Uğurcan, cezası bittiği için 11'deki yerini geri alacak. Ayrıca bir diğer cezalı olan Puchacz da Beşiktaş'a karşı 11'de mücadele edecek.

Sağ bekte ise Rize maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yerine Dorukhan ilk akla gelen isim. Defansın merkezinde Denswil-Ahmetcan ikilisinin devam etmesi bekleniyor. Milli ara öncesi hafif bir sakatlık geçiren Denswil, Beşiktaş maçına kadar hazır olacak.

Derbilerde 11 puan aldı

Trabzonspor, bu sezon ligde ezeli rakipleriyle çıktığı 5 maçta hiç yenilmedi, 3 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı. Galatasaray 'a karşı 2-2 ve 2-1'lik skorla alan Fırtına, Fenerbahçe 'yi Akyazı'da 3-1'le geçerken, Kadıköy'de 1-1'lik beraberlikle yetindi. Beşiktaş'ı Dolmahbahçe'de 2-1 yenen Bordo-Mavililer, rakibini 3 Nisan'da Medical Park Stadı'nda da yıkıp şampiyonluğa dev bir adım atmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.