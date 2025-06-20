Trabzonspor'da sağ beke Wagner Pina!

Trabzonspor, takımdan ayrılan sağ bek Pedro Malheiro'nun yerini yine Portekiz'den doldurmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavili takım, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı. Wagner Pina'nın, bu gece (cuma) sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un, Pina ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Estoril'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Pina, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Bordo-mavili takım, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı. Wagner Pina'nın, bu gece (cuma) sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un, Pina ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Estoril'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Pina, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
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