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Trabzonspor'da sağ beke Wagner Pina!

Trabzonspor, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı.

calendar 20 Haziran 2025 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da sağ beke Wagner Pina!
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Trabzonspor, takımdan ayrılan sağ bek Pedro Malheiro'nun yerini yine Portekiz'den doldurmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takım, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı. Wagner Pina'nın, bu gece (cuma) sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un, Pina ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Estoril'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Pina, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.


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