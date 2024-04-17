Trabzonspor'da rota Petkovic

Trabzonspor, geçen yaz transfer döneminde de uzun süre gündemde kalan Bruno Petkovic için yeniden kolları sıvadı.
Bordo-mavililerde birkaç gündür gündemde olan Hırvat yıldızla ilgili bu hafta resmi temasların başlayacağı belirtildi.
Oyuncu tarafını ikna etmesi halinde Dinamo Zagreb'e serbest kalma bedelini ödeyecek olan Trabzonspor, 2.5 milyon Euro'ya bu işe nokta koymayı amaçlıyor.
Dinamo Zagreb'te bu sezon 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Petkovic, 17 gol attı ve 9 asist yaptı.
Bordo-mavililerde birkaç gündür gündemde olan Hırvat yıldızla ilgili bu hafta resmi temasların başlayacağı belirtildi.
Oyuncu tarafını ikna etmesi halinde Dinamo Zagreb'e serbest kalma bedelini ödeyecek olan Trabzonspor, 2.5 milyon Euro'ya bu işe nokta koymayı amaçlıyor.
Dinamo Zagreb'te bu sezon 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Petkovic, 17 gol attı ve 9 asist yaptı.
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