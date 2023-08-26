Trabzonspor'da oyunculara tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor mücadelesinde Umut Bozok, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da oyunculara tepki!
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26 Ağustos 2023 20:07
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 20:50
Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşülmesinin ardından bazı oyunculara tepki gösterdi.

Bordo-mavili tribünler, 2-0'ın ardından Umut Bozok'u ıslıkladı.

Trabzonspor'da bazı taraftarlar, Uğurcan'a da tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise bu dakikalarda milli kaleciye alkışla destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar, 70. dakikada oyundan çıktığı sırada Edin Visca'yı da ıslıkladı.

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