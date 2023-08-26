Trabzonspor'da oyunculara tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşülmesinin ardından bazı oyunculara tepki gösterdi.
Bordo-mavili tribünler, 2-0'ın ardından Umut Bozok'u ıslıkladı.
Trabzonspor'da bazı taraftarlar, Uğurcan'a da tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise bu dakikalarda milli kaleciye alkışla destek verdi.
Bordo-mavili taraftarlar, 70. dakikada oyundan çıktığı sırada Edin Visca'yı da ıslıkladı.
Bordo-mavili tribünler, 2-0'ın ardından Umut Bozok'u ıslıkladı.
Trabzonspor'da bazı taraftarlar, Uğurcan'a da tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise bu dakikalarda milli kaleciye alkışla destek verdi.
Bordo-mavili taraftarlar, 70. dakikada oyundan çıktığı sırada Edin Visca'yı da ıslıkladı.