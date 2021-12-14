Trabzonspor'da Nwakeme'nin son durumu açıklandı!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.
Bordo - mavili kulüp, oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
3 HAFTA YOK
Nijeryalı futbolcunun sahalardan 3 hafta boyunca uzak kalması bekleniyor.
Bordo - mavili kulüp, oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
3 HAFTA YOK
Nijeryalı futbolcunun sahalardan 3 hafta boyunca uzak kalması bekleniyor.