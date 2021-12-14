Trabzonspor'da Nwakeme'nin son durumu açıklandı!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin son durumu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Nwakeme'nin son durumu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 17:10
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

Bordo - mavili kulüp, oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

3 HAFTA YOK

Nijeryalı futbolcunun sahalardan 3 hafta boyunca uzak kalması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.