Trabzonspor'da Norwich'e Nunez teklifi

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Norwich City'de forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcelino Nunez için İngiliz ekibine teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Norwich'e Nunez teklifi
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13 Haziran 2024 15:54
Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçti.

Bordo-mavililer, Norwich City'de forma giyen 24 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Marcelino Nunez için İngiliz ekibine teklif yaptı.

Norwich City, ilk görüşmelerde 24 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis talep etti.

Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarına devam etmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nunez'in Norwich City ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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