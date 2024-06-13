Trabzonspor'da Norwich'e Nunez teklifi

Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçti.
Bordo-mavililer, Norwich City'de forma giyen 24 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Marcelino Nunez için İngiliz ekibine teklif yaptı.
Norwich City, ilk görüşmelerde 24 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis talep etti.
Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarına devam etmesi bekleniyor.
SÖZLEŞME DURUMU
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nunez'in Norwich City ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bordo-mavililer, Norwich City'de forma giyen 24 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Marcelino Nunez için İngiliz ekibine teklif yaptı.
Norwich City, ilk görüşmelerde 24 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis talep etti.
Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarına devam etmesi bekleniyor.
SÖZLEŞME DURUMU
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nunez'in Norwich City ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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