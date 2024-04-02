Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde!

Onuachu'nun sakatlığı devam ederken, Enis Destan da kart cezası nedeniyle yarın Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın forvette oynatabileceği 2 isim var: Pepe ve Umut Bozok.



Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve yavaş yavaş süresi artan Umut Bozok, milli arada antrenmanlarda sıkı çalıştı.



Pepe ise özellikle 5-1 kazanılan Karagümrük maçında forvet performansıyla tam not almıştı. Fildişili yıldızın formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.





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