Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde!

Abdullah Avcı'nın Konyaspor deplasmanında forvette oynatabileceği 2 isim var: Pepe ve Umut Bozok. Fildişili yıldızın formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde!
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02 Nisan 2024 12:06
Onuachu'nun sakatlığı devam ederken, Enis Destan da kart cezası nedeniyle yarın Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın forvette oynatabileceği 2 isim var: Pepe ve Umut Bozok.

Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve yavaş yavaş süresi artan Umut Bozok, milli arada antrenmanlarda sıkı çalıştı.

Pepe ise özellikle 5-1 kazanılan Karagümrük maçında forvet performansıyla tam not almıştı. Fildişili yıldızın formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

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