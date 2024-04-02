Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde!

Onuachu'nun sakatlığı devam ederken, Enis Destan da kart cezası nedeniyle yarın Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın forvette oynatabileceği 2 isim var: Pepe ve Umut Bozok.
Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve yavaş yavaş süresi artan Umut Bozok, milli arada antrenmanlarda sıkı çalıştı.
Pepe ise özellikle 5-1 kazanılan Karagümrük maçında forvet performansıyla tam not almıştı. Fildişili yıldızın formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.
Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve yavaş yavaş süresi artan Umut Bozok, milli arada antrenmanlarda sıkı çalıştı.
Pepe ise özellikle 5-1 kazanılan Karagümrük maçında forvet performansıyla tam not almıştı. Fildişili yıldızın formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.
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